Découvrez Typh Barrow sur le “toit” de Bruxelles - Les concerts vous manquent ? - 18/05/2021 Nous avons la solution et elle est bruxelloise ! Sur Auvio, il est possible de découvrir les prestations de plusieurs artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Delta, Typh Barrow, Loïc Nottet, Ozya, Saskia ou encore Charles. Ils ont joué dans des lieux emblématiques de notre ville. Le tout a été capté par nos caméras et a été encadré par notre spécialiste musical: Bruno Tummers. Lumière sur Typh Barrow Cette jeune artiste a eu la chance de grimper sur le toit du Cinquantenaire, un endroit qu’elle connait bien et qu’elle ne verra plus jamais de la même manière. En effet, le fait de jouer sur la terrasse de cet endroit mythique de Bruxelles l’a fait halluciner. Jamais elle n’imaginait jouer dans cet espace qui surplombe la ville avec une vue imprenable sur notre capitale. “C’est une joie immense pour nous d’être là dans ce lieu juste époustouflant.” C’est en ces mots que Typh Barrow décrit son état d’esprit avant d’enchaîner un concert exceptionnel en live. De l’excitation et des repères à reprendre, beaucoup d’infos à gérer après des mois de crise sanitaire. Mais toujours autant de plaisir et ça se sent. Alors, ça donne quoi Typh Barrow sur la terrasse des Arcades du Cinquantenaire ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: Et pour en prendre plein la vue, connectez-vous sur Auvio (c’est gratuit !): https://www.rtbf.be/auvio/detail_fete-de-l-iris?id=2768313