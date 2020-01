Découvrez le Petit Chapeau Rond Rouge!

Il était une fois un café-théâtre bruxellois...

Le Petit Chapeau Rond Rouge est un endroit incroyable!

Cet espace convivial de rencontre accueille régulièrement des artistes et expose des objets d’art et d’artisanat mais pas que…

Au-delà de s’y restaurer, de prendre un verre, d’écouter de la musique, de regarder des "seul en scène" dans une ambiance détendue et conviviale, Le Petit Chapeau Rond Rouge est le coup de coeur du groupe belge Atum Nophi, duo rock composé par Adrien Schockert et Alex Thomas qui s'apprête à dévoiler l'album " It's Nothing Like What You've Been Told ".

Le 1er single est sorti, il s’intitule “Nothing Common”. En voici un extrait dans ce podcast.

L'album " It's Nothing Like What You've Been Told " sera disponible en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming le 28 février 2020.