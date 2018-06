Découvrez Bruxelles par ses petits travers footbalistiques!

Au cours des jour à venir, la planète entière va être submergée de propos et d’images footballistiques : chaussettes de rétroviseurs, pubs pour des baby-foots, atelier de maquillage noir, jaune, rouge..., etc.

Devant cette déferlante, Jean-Michel Briou et Bernard Melchior, les créateurs du Turpitour, n‘ont pas résisté! Ils ont donc conçu un Turpitour spécial footitude!

Avant toute chose: piqûre de rappel! Le Turpitour, c’est un show dans un bus hors du commun qui raconte notre Bruxelles et toutes ses carabistouilles, ses absurdités, allant d’anecdotes en anecdotes grâce aux histoires, aux carabistouilles et imitations de ces 2 comédiens: Jean- Michel Briou et Bernard Melchior.

Les Diables étant en partance pour la Russie, ils ont envie de rassembler les fans de foot et ceux qui en ont déjà marre.

A partir du 9 juin, le circuit déjà bien connu se colore de footitude avec un circuit identique au circuit habituel mais émaillé de propos liés au football : Diables rouges, sens surdéveloppé de la nuance des supporters, incroyable imagination des publicitaires, interviews des footballeurs. Il y a de quoi raconter !

A bord du bus, on reconnaîtra les voix familières de Rodrigo Beenkens, Stéphane Pauwels, Philippe Albert, Raymond Goethals, mais aussi Charles Michel, Daniel Cohn-Bendit, Vladimir Poutine et Armand de Decker… qui s’y connaît en culture slave.

Une occasion unique de (re)composer l'hymne des Diables rouges, de décrypter le jargon des spécialistes et commentateurs, de s’adapter aux pratiques des autorités russes, de partager la joie de vivre des dirigeants de l’Union belge, et j’en passe...

Et pour clôturer la visite, le guide propose aux voyageurs l’incontournable souvenir, le kit du Turpitour qui contient entre autres :

Un petit pot de vin : contient du liquide d’appellation généralement peu contrôlée.

Set de table de négociation : équipé de bandes adhésives permettant de l’utiliser en dessous de table.

Faux jetons : très utiles pour la perception d’émoluments en cas de réunion fictive.

Confiseries locales : en Belgique on aime le mélange des genres, comme cette confiserie au nom de charcuterie : le lard.

INFORMATIONS PRATIQUES

Circuit public (durée 90 min)

Départ : tous les samedis et dimanches à 10h30 & 14h30

Rendez-vous : à la Brasserie "La Porteuse d’eau", rue Jean Volders, 48 – 1060 Bruxelles

Réservation on-line: www.billetweb.fr/turpitour

Réservation : 0498 90 41 62 - briou.ecran@gmail.com Prix : 25 €/personne

Informations : www.turpitour.be

Sur Facebook : https://www.facebook.com/search/top/?q=turpitour

Le spectacle est "enfants admis" mais nécessite une certaine connaissance de l’actualité pour être apprécié.

TOUR PRIVATISE

Possibilité de louer la totalité du minibus à un moment (jour et heure) de son choix et le spectacle, personnalisé ou non

(commentaire, prestation spéciale, chanson, etc.)