Le Salon de l’Alimentation, qui se tient du samedi 19 au dimanche 27 octobre, rouvrira ses portes dans quelques jours. L’occasion de découvrir les foodtrucks, restaurants, et autres gourmandises parmi plus de 270 exposants répartis sur 20 000 m² mais aussi de participer à divers ateliers culinaires. L’Italie, invitée d’honneur cette année, fera voyager les visiteurs cet automne grâce à des spécialités culinaires riches et variées et des vins de renommée internationale.

Découvertes, tendances et inspirations au Salon de l'Alimentation - © Tous droits réservés Le Salon de l’Alimentation est depuis plusieurs années un lieu de rencontre pour les amateurs de gastronomie qui aiment flâner parmi les nombreux stands. Dégustation, découverte et inspiration pour la cuisine du quotidien seront au rendez-vous. Ce n’est pas sans importance car la nourriture fait partie du quotidien de chacun, mais pas forcément de la même manière. Comment nous différencions-nous les uns des autres et quelles sont les dernières tendances ? Pour répondre à ces questions, FISA a mené une enquête auprès d’un échantillon de 1000 Belges afin de connaître leurs habitudes et les tendances alimentaires.

Les Belges prêtent attention à leur alimentation mais pourraient s’améliorer Les Belges estiment qu’il est important de manger sainement, surtout pour le bien-être de leurs enfants. Cependant, ils sont mal informés sur les différentes possibilités d’alimentation qui s’offrent à eux. Les Belges ont tendance à s’ouvrir au végétarisme mais boudent encore le végétalisme. En effet, six Belges sur dix déclarent manger végétarien de temps à autre et quatre sur dix voudraient le faire plus souvent. Seuls trois belges sur dix disent manger végétalien occasionnellement. Les exposants de la Healthy Lifestyle Zone et de la Fine Food Zone (Palais 7) proposeront des alternatives savoureuses pour soutenir ces habitudes alimentaires.

La cuisine italienne met tout le monde d’accord Découvertes, tendances et inspirations au Salon de l'Alimentation - © Madame Figaro Le nord du pays a tendance à préférer la cuisine traditionnelle belge : 84 % des néerlandophones la place en première position de leurs cuisines préférées. Quant au sud du pays, la cuisine française arrive en première position pour plus de la moitié des francophones. Cependant, la cuisine italienne met tout le monde d’accord : 64 % des Belges placent la cuisine italienne en deuxième position dans leurs cuisines favorites. L’Italie évoque à tous sa cuisine ensoleillée, ses pâtes, ses pizzas mais également ses vins de caractère. Etant l’invitée d’honneur de cette édition, l’Italie a fait appel au chef Antonio Russo qui proposera des ateliers culinaires où il enseignera tout le savoir-faire de la cuisine italienne. L’occasion également de découvrir des produits locaux tels que l’huile d’olive ou encore la mozzarella qui font partie des bases de la cuisine italienne.

Rien de tel que les plats cuisinés soi-même Près d’un Belge sur deux cuisine tous les jours à la maison mais 2% déclarent ne jamais le faire. Les Belges cherchent l’inspiration en ligne et dans les livres de recette mais la plupart du temps, elle vient de leur créativité personnelle. En effet, la moitié des Belges s’inspire d’internet pour cuisiner mais 64% d’entre eux font appel à leurs propres connaissances. Et lorsque l’envie ou le temps n’y est pas, 71% commandent un plat préparé qu’ils vont chercher eux-mêmes. Plus de 50 % d’entre eux se font parfois livrer un repas à domicile. Afin de pallier la monotonie des plats, les chefs Marc Costers et Antonio Russo, ainsi que " Tomate-Cerise ", " Potimanon " et " Lau à la menthe ", bloggeuses culinaires organiseront pas moins de cinq ateliers-cuisine par jour afin de donner des trucs et astuces pour réussir et rendre originaux les plats du quotidien. Et pour varier les plaisirs, le Palais 11 laisse place à une série de Foodtrucks qui raviront les amateurs de plats exotiques et savoureux préparés à la minute, qui combleront tout simplement les personnes ayant envie de découvrir de nouvelles saveurs.

Infos pratiques Quand ? Du 19 au 27 octobre 2019 de 10h à 18h Où ? Brussels Expo : Place de Belgique 1 - 1020 Bruxelles Le Salon est accessible par 2 entrées : Palais 7 : entrée du parking C via Hall Astrid

Palais 11 (côté Atomium) Tickets ? Gratuit après enregistrement en ligne via ce formulaire

Le prix sur place est de 5 €