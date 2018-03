Vous avez peut-être profité du weekend pour faire un peu de rangement à la maison ou dans l’appart’... Vous avez donc sûrement des déchets à jeter et ça ne rentre pas toujours dans un sac poubelle: aquarium, vieille TV, matelas de lit… On a tous ce genre d'objets qui encombrent le passage!

Bonne nouvelle! C’est le retour des déchetteries mobiles dans les quartiers!

A Ixelles, par exemple, la commune d’Ixelles et la Région proposent de vous débarrasser de vos encombrants via les déchetteries mobiles. Vous pouvez y amener du mobilier, des électroménagers, multimédia, de l’outillage, des plastiques durs, de petits déchets chimiques ménagers, des pneus déjantés, du verre plat, de la frigolite et des ampoules et luminaires. Les prochaines collectes auront lieu le 26 mars avenue général Dossin de Saint-Georges (26 mars), place du Châtelain (27 mars), et rue Cans (28 mars). Il faut se munir de sa carte d’identité et trier préalablement ses déchets par catégorie. On peut amener maximum 30 litres pour les produits couvrants et 5 litres maximum pour les autres produits chimiques.