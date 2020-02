De la douceur en plein cœur de la Forêt de Soignes! - Vous vous sentez fatigués? - 19/02/2020 Dur, dur ce matin? A quelques jours des congés de Carnaval, qu'on appellent aussi congés de détente, relaxons-nous, zen, "chill" comme disent les jeunes... Le rendez-vous est pris à 30 min de Bruxelles, à 7 min en voiture de Waterloo, à 15 min de Braine-l'Alleud, en plein coeur de la forêt de Soignes. A découvrir: un petit endroit où tout est fait pour vous accorder une parenthèse et souffler... Ce petit nid de douceur s'appelle le Dôme. On peut y aller pour suivre des cours de yoga, pratiquer la méditation, se faire offrir des soins et, plus étonnant, pour suivre des conférences sur les secrets de l'eau, par exemple. Oui parce que ce centre est en réalité une plateforme de recherche scientifique qui mise sur la médecine préventive. Sa fondatrice, Isabelle Manneback nous en parle avec passion et totale zénitude dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. Et pour les petits gourmands, le Dôme, c'est un restaurant aussi. Une cuisine fraîche, locale et de saison, presque 100% bio avec le chef Julien Van Den Neste, ex- chef de Jour de Fête dans le centre de Bruxelles. Carpaccio de betteraves, crunch de quinoa et câpres ou poulet / ketchup pour les enfants... (prix menu à partir de 11 euros.) A tester pendant les vacances de Carnaval? INFOS PRATIQUES: Chaussée de Waterloo 15 1640 Rhode-Saint-Genèse https://dome.bio/