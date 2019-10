De l'émotion à la Tricoterie... - Une création théâtrale démarre aujourd'hui! - 09/10/2019 On vous emmène dans un lieu souvent méconnu des Bruxellois et pourtant il en vaut le détour: direction La Tricoterie. Ce lieu de rencontres à Saint-Gilles propose un tas d’activités chaque semaine comme des spectacles, des marchés bio, des soirées jeux... sauf que cette fois-ci, c’est un événement d’un autre genre qui s’annonce puisque la Tricoterie consacre une de ses salles à la création théâtrale et c’est une première. Un pari audacieux qui vous propose la création "D'autres vies que la mienne" d'Emmanuel Carrère. A quoi s’attendre et à quel public s’adresse cet event? Réponse avec notre invité Claude Enuset, qui en a fait l'adaptation et mise en scène dans ce podcast. INFOS PRATIQUES: La Tricoterie Rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles « D’autres vies que la mienne », adapté et mis en scène par Claude Enuset, interprété par Stéphanie Van Vyve et Xavier Campion à voir du 9 au 19 octobre.