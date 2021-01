De Bruxelles à Bagdad, et si on optait pour le Waterbus ?

De Bruxelles à Bagdad, optez pour le Waterbus ! - Du neuf pour le Waterbus à Bruxelles -... A Bruxelles, pour éviter les embouteillages, on a le Waterbus. Depuis 2013, le Waterbus relie la Flandre, à partir de Vilvorde, au centre de Bruxelles (Sainctelette). La ponctualité de ce moyen de transport est, semble-t-il, très bonne. Bonnes nouvelles pour notre “bus sur l’eau”: de nouveaux aménagements sont prévus ! Des passerelles pour faciliter l’embarquement et le débarquement des passagers et le paiement en ligne des billets a été stimulé et le paiement sans contact qui a aussi été introduit. Il se pourrait même que les Bruxellois attendent aussi un changement de vitesse de croisière. En effet, le Waterbus navigue actuellement à une vitesse de 12 à 14km/h. Cette vitesse pourrait être portée à 18km/h dans les années à venir. 18km/h est la vitesse maximale actuellement autorisée sur le canal. Cette année, deux bateaux utilisés pour le Waterbus auront un propulseur d’étrave (2ème moteur à l’avant), ce qui rend l’amarrage et le départ plus faciles et plus rapides. Et pendant ce temps-là… A Bagdad, figurez-vous qu’ils ont aussi des bateaux pour transporter les habitants. Sauf que là-bas, ce sont des bateaux taxis. Alors, puisqu’on est en manque de soleil, partons découvrir ça et une kyrielle d’autres choses avec l’équipe de Quel Temps ! Jonathan Bradfer nous raconte ce qui a été concocté dans l’émission de ce mercredi à voir en télé sur La Une à 12h45.