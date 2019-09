Créons du lien entre élèves et titulaires! - On connaissait les Team Buildings entre collègues,... Sortilège, c’est à la base une aventure en pleine air. Des explications données par un beau Prince, une carte en main, un sac à dos avec du matériel, et c'est parti ! Depuis quelques années, il est constaté que l’organisation d’activités pour le personnel – dites activités de “team building” – induit de multiples effets positifs sur la santé de l’entreprise. De la même manière, le Class building est une activité qui réunit tous les acteurs de la classe, professeur(s) et élèves, pour vivre ensemble une grande aventure qui vise à instaurer une forte cohésion de groupe et préparer la classe à surmonter solidairement les défis scolaires à venir. Par contre, contrairement à l’aventure classique de Sortilège.be qui se fait en équipes réduites de 10-12 participants, l’activité Class Building est adaptée de manière à ce que les élèves d’une même classe passent toute la journée ensemble à la poursuite d’une quête commune. L’objectif commun est la clé ; il n’y a aucune compétition et tout est basé sur l’esprit d’équipe et la coopération. Ce jeudi, Jérémy Gendrot, le directeur artistique du Sortilège, était invité pour en parler au saut du lit dans Bruxelles Matin. L'interview est disponible ci-dessous. INFOS PRATIQUES: Tarifs • 11€ / élève ou 16 € avec le parcours d’accrobranche • 1 place encadrant offerte par 10 élèves • Condition : minimum 2 encadrants par classe https://sortilege.be/fr/