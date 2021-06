Coup de projecteur sur un drame bruxellois: “La Tartine: une histoire vraie”

Coup de projecteur sur “La Tartine: une histoire vraie” - Connaissez-vous l’histoire du... C’est l’histoire vraie de Nestor De Deyn, un survivant belge des camps de concentration. Nestor fut jadis négociant en boutons. Un homme qui a vécu mille vies en une. Des épreuves, des amitiés, des rencontres, des voyages mais surtout un tourbillon d'émotions plus fortes les unes que les autres. Un papa au passé inconnu Nestor, c’est aussi le papa d’Alain De Deyn. Ce Bruxellois a décidé d’écrire un livre sur l’histoire de son père qui a vécu la guerre 40-45 en tant que prisonnier de l’armée allemande. La tâche fut ardue. Et pour cause ! Nestor n’a jamais souhaité discuter de son passé avec son fils. Les seules bribes d’informations dont disposait Alain étaient des conversations qu’il n’avait en réalité pas le droit d’écouter étant plus jeune, des fragments d’échanges chuchotés derrière une cloison et quelques éléments anecdotiques distillés par sa grand-mère, en cachette. Le déclic Après le décès de ses parents, Alain a découvert dans une grande caisse en carton une foule de documents ainsi que des coupures de journaux d’époque. Invité de Bruxelles Matin chez Julie VanH ce mercredi, il a confié que cette boîte a failli partir au container avant même d’en connaître son contenu... “J’ai découvert des documents en allemand avec des cachets de la Deuxième Guerre Mondiale de l’armée allemande.” C’est en déchiffrant ces éléments froissés et jaunis par le temps qu’Alain eut envie de pousser l’enquête plus loin. Dans un premier temps, il est allé au Ministère des Archives belges. Un employé lui a remis une farde épaisse de 10 cm remplie de textes venant compléter ceux de la caisse d’une autre époque. C’est ainsi qu’Alain De Deyn a décidé d’écrire “La Tartine: Une Histoire Vraie” qui décrit le parcours de son papa, un Bruxellois qui avait intégré l’Armée Secrète. Un titre fort “La Tartine” a pris tout son sens au moment précis où Alain a lu les quelques pages du procès de Francfort auquel son père était convoqué en tant que témoin. Sa grand-mère lui avait un jour déjà raconté une anecdote liée à une tartine. “On parle peu des prisonniers politiques qui ont du mal à se réintroduire dans la société.” Ce drame est revenu comme un boomerang dans l’histoire de Nestor, racontée par Alain. Le lecteur se rend très vite compte de l’ampleur et la gravité de la situation dans laquelle se trouvait ce prisonnier à l’époque (et tout le reste de sa vie d’ailleurs). Ces quelques miettes de pain sont synonymes de dilemme. Nous n’irons pas plus loin dans nos explications afin de vous laisser la surprise. Alors, comment Alain s’y est-il pris pour écrire “La Tartine: Une histoire vraie” paru aux éditions 180 degrés ? Les personnages du livre, comme un certain René Dumont, ont-ils réellement existé ? Quelles choses surprenantes Alain De Deyn a-t-il découvert sur l’histoire de son papa ? Nous lui avons posé ces questions et beaucoup d’autres lors d’une entrevue au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin. Voici le #REPLAY de la matinale disponible en un seul clic. INFOS PRATIQUES: "La tartine" - Donald George & Alain De Deyn - 180° éditions