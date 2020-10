Coup de projecteur sur les défis agricoles et alimentaires mondiaux avec le Festival Alimenterre -... Lumière sur le Festival Alimenterre qui démarre ce mercredi! Une initiative de SOS Faim Belgique, ONG qui soutient l’agriculture familiale pour lutter contre la faim dans le monde. Vendredi prochain, ce sera la Journée Mondiale de l’Alimentation. Comme chaque année, autour de cette date, a lieu le Festival Alimenterre avec des animations, des concerts, des projections, des ateliers (comme dégustation sensorielle par un apiculteur, atelier pressage de fruits), etc… Le Festival Alimenterre propose une sélection de films documentaires qui mettent en évidence les désordres agricoles et alimentaires et proposent des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale. Il se tient durant le mois d’octobre à Bruxelles et en Wallonie. Lors de cette 12ème édition, seront mis à l’honneur des agriculteurs du Sénégal, de France, du Malawi, d’Italie, du Brésil, de Grèce qui tous portent des combats, résistent à l’agro-business, reconquièrent leur souveraineté alimentaire, leur dignité. Bienvenue à Bruxelles… C’est demain à Ixelles à See U et au Kinograph que démarre cet événement. Objectif : remettre l’agriculture et ses acteurs sur le devant de la scène. Ca se traduit par une kyrielle d’activités pour petits et grands. Tout le monde peut prendre part à cet événement et réfléchir à diverses solutions pour les années futures. Ouverture du Festival Alimenterre ce mercredi Le film sélectionné est “Une fois que tu sais” d’ Emmanuel Cappellin & Anne-Marie Sangla. À l’heure où notre civilisation industrielle, tel un navire entrant dans la tempête, se confronte à l’épuisement de ses ressources énergétiques et à la réalité d’un changement climatique déjà hors de contrôle, le film Une fois que tu sais pose une question dérangeante : comment vivre l’effondrement le mieux possible, le plus humainement possible ? En partant à la recherche de réponses auprès des spécialistes du climat et de l’énergie, le réalisateur Emmanuel Cappellin nous embarque dans une odyssée qui touche à l’intime et transforme définitivement notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Focus sur la Grèce: Savez-vous qu’un groupe de “grands-mères” à Elias, un petite village grec, cultivent des tomates d’une façon bien particulière? Cette situation préoccupante est à découvrir dans le film de ce jeudi “Quand les tomates rencontrent Wagner” de Mariana Economou. Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les grands-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête improbable, dans leurs efforts pour survivre et réaliser leurs rêves. Envie d’en savoir plus ? Comment participer à ces nombreux défis en tant que Bruxellois ? Quelle est la force de ce festival ? Réponse avec François Graas, le coordinateur du service information de SOS Faim qui organise le festival depuis 12 ans maintenant. Il répond aux questions de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Enfin, pour résumer, disons que le message à faire passer, c’est: “Ne pas produire plus mais produire mieux.” INFOS PRATIQUES: Festival Alimenterre Du 7 au 11 octobre Lieu de rendez-vous à Bruxelles : See U, Kinograph Adresse See U - Avenue de la Couronne 219-225, 1050 Ixelles Transports - Bus 95, Trams 7 & 25 - arrêt Gare d’Etterbeek Le programme est ici: https://festivalalimenterre.be/wp-content/uploads/2020/10/Alimenterre2020_Programme_BXL_web.pdf