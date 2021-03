Coup de projecteur sur le livre “Homo Digitalis” paru aux éditions Racine - La révolution... Un ouvrage qui aborde les différents avantages de la révolution numérique mais aussi les critiques, les dangers et les peurs qu'elle entraîne. Nous sommes tous devenus des Homo Digitalis Avec la pandémie, on a tous réalisé à quel point nous utilisions les nouvelles technologies. Après tout, qui n’a pas passé des heures à appeler les copains et la famille par écrans interposés depuis le mois de mars passé ? Qui n’a jamais eu 3, 4 réunions en ligne par jour depuis le début de la crise sanitaire ? Qui n’a pas commandé sur l’e-shop d’un commerçant ? Que dire des enfants et étudiants qui suivent à présent l’enseignement à distance ? La technologie est passée de “gadget” à élément essentiel dans notre quotidien. Y a du changement dans l’air Avis aux accros du smartphone: si vous êtes du genre à ne pas savoir décoller les yeux de vos appareils connectés, sachez que dans le futur, les choses risquent bien de changer. “Je pense que le téléphone va re-disparaître de notre vie.” Aussi surprenant que cela puisse paraître, selon Thierry Geerts, il y a des solutions pour ne plus être sans cesse dérangé par les notifications du portable. En fait, le plus important est d’apprendre à maîtriser les technologies afin de les gérer consciemment. Et Bruxelles dans tout ça ? Comment l’auteur du livre Homo Digitalis voit-il Bruxelles dans le développement de ces technologies ? BeCode, BeCentral, MolenGeek, LaekenGeek, l’institut d’intelligence artificielle: comment Bruxelles se positionne-t-elle ? Risque-t-on de manquer le train du développement des technologies ? Vous mourrez d’envie d’en savoir plus ? Ça tombe bien puisque Julie VanH a posé un paquet de questions au directeur de Google Belgique. L’interview de Thierry Geerts est disponible dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Thierry Geerts, l’auteur de ce livre et directeur général de Google Belgique. Homo Digitalis paru aux éditions Racine.