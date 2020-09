Contribuez à la propreté des océans grâce à 3 jeunes Bruxellois - Ils transforment des... C’est une goutte d’eau dans l’océan de la mode, diront certains. Néanmoins, c’est une belle avancée dans le secteur l’industrie textile: Kelian, Kevin et Sébastien, 3 jeunes Bruxellois soucieux de préserver notre belle planète, ont lancé la marque de prêt-à-porter “SUAMI”. SUAMI, une marque de prêt-à-porter eco-friendly de plage hommes, femmes et enfants ! Marque éco-responsable, elle a été créée par ces trois amis d'enfance venant de Bruxelles. SUAMI repose sur une ligne de production 100 % européenne: design belge, textiles espagnols/italiens, artisanat portugais. Kelian, Kevin et Sébastien, les jeunes fondateurs d'une vingtaine d'années sont soucieux de la quantité de pollution que génère l'industrie du textile. Le projet est né lors d'un voyage en Thaïlande il y a 4 ans et a doucement germé dans la tête de nos eco-entrepreneurs (le temps d’économiser et d’apprendre à faire tout par eux-même, sans passer par la Chine). Qu’est-ce qui fait la différence ? Les maillots SUAMI sont réalisés à partir de matières plastiques récupérées dans la mer Méditerranée. Lorsque vous portez un maillot SUAMI, vous aidez aussi à nettoyer les océans. Imaginez un peu tous ces déchets que les poissons ne mangeront pas grâce à vous. La gamme actuelle est à moins de 100 euros pour un maillot moins polluant et qui a un impact positif sur la planète. Alors, évidemment, on entend déjà certains voix s’élever pour dire que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. Mais, il y a un mais… Et oui, c’est un achat durable aux bénéfices partagés. Un euro par maillot vendu est reversé à l'organisation européenne: #TheOceanCleanUp. On pourrait résumer en disant que les bouteilles d’eau, les flacons de lessive ou encore les distributeurs de savon pour les mains (bref, les déchets PET) que nous devons habituellement trier dans le sac bleu servent de matière première pour fabriquer le textile de base pour les maillots de SUAMI. Dingue, non? Une identité particulière … Lu à l'envers, SUAMI donne "I am us" et allie l'identité individuelle et sentiment d'appartenance aux autres, au monde et à la nature. La suite ? Notez le rendez-vous: le 26 septembre 2020 au Balthasar de 18h à 22h, Place du Grand Sablon 40 à 1000 Bruxelles pour découvrir en avant première la collection printemps – été 2021 de cette jeune marque eco-friendly bruxelloise. Au programme: des défilés, des shows de danse, des concerts live, du live painting et plein d'autres surprises, le tout sur un fond de cocktail dînatoire. Envie d’en savoir plus ? Comment nos 3 jeunes Bruxellois de Suami se démarquent-ils des grandes enseignes ? Réponse avec Kelian et Kevin, co-fondateurs de la marque SUAMI, dans ce #REPLAY. Ils étaient au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://suami.eu/ https://www.instagram.com/suami_designer/?hl=fr