Comptoir des Talents #6 au café-ludique Babelmet - Coup de projecteur sur un concept atypique... Et si, dès demain, vous alliez faire un petit tour au café-ludique Babelmet situé à Schaerbeek pour découvrir la 6ème édition du Comptoir des Talents ? L’objectif de cet événement, c’est de valoriser les savoir-faire authentiques pour renforcer durablement un tissu économique local. En gros, ça veut dire que vous y trouvez des objets fabriqués par des artisans engagés au niveau social et écologique dans un lieu incontournable à une vie de quartier. Et puis, il s’agit aussi d’attirer l'attention d'un large public sur un espace incontournable à la vie sociale du quartier (qui attend avec impatience le feu vert pour rouvrir). L'invité d'honneur sera le magnifique Khaju project qui présentera ses merveilles de la culture et du design iranien. Voici un avant-goût dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec son créateur: Nicolas Lequin était l’invité de la matinale. Le petit plus solidaire Ce Comptoir des Talents, c’est aussi l’occasion de mettre en place une belle action de solidarité avec l'asbl BruZelle: un point de collecte sera installé sur place. Les organisateurs y récolteront des serviettes hygiéniques emballées individuellement. Ces dons en nature seront redistribués en toute discrétion aux femmes vivant en situation de rue. INFOS PRATIQUES: Où trouver le Comptoir des Talents ? Café Babelmet 40, rue Richard Vandevelde - 1030 Bruxelles Quand? Du mercredi 28/04/2021 au dimanche 02/05/2021. mer-jeu-ven: 12h-18h sam-dim: 10h-18h Facebook | Instagram