Comment s’est passé le Live II de The Voice Belgique ? - Hier soir, c’était le grand soir... Le Live II de cette saison 9 était consacré à une deuxième salve de Talents venus des 4 coins de la Belgique. Ils étaient 16, comme la semaine passée. Et ce sont vos votes qui ont fait pencher la balance. Coup d’ œil sur nos Bruxellois qui ont illuminé cette soirée télé ! Hasmik et Dania avaient été choisies par Henri PFR pour intégrer son équipe. Quand on demande à ce jeune artiste si c’est un atout d’être coach dj/producteur dans ce genre d’émission de télé-crochet, voici sa réponse: “J’ai clairement une vision et une approche différente de mes collègues.” Henri n’est pas chanteur mais a l’oreille pour travailler avec des chanteurs. Pour lui, c’est peut-être ce qui aide les candidats de son équipe dans cette 9ème édition de The Voice Belgique. Il faut croire qu’Henri a porté chance à Hasmik qui reste dans l'émission. Par contre Dania, elle, s’est faite éjecter. Toutes les 2 faisaient partie de l'équipe d' Henri PFR. Reste donc Jeremie. Notre talent de Dilbeek a eu beaucoup de chance en plus d’avoir énormément de talent. “Merci pour toute cette joie que vous m’avez donnée. Je vais continuer l’aventure avec Jeremie.” C’est en ces termes que la plus belge des américaines: BJ Scott a sauvé son poulain. Tissène a malheureusement été éliminée. Bryan, lui, ne poursuit pas l'aventure The Voice. Il est hors jeu. On récapitule ? A la suite du Live II, niveau Bruxellois, seuls Hasmik et Jeremie restent. Bravo et rendez-vous mardi prochain pour la suite de l’aventure The Voice Belgique! +++ Notez que si vous désirez faire partie du public virtuel, vous pouvez désormais vous inscrire via le site www.thevoicebelgique.be