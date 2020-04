Comment profiter du soleil pendant le confinement ?

Oui, il fait beau, il fait chaud et ce sont les vacances de Pâques. On a tous envie de sortir la nappe à carreaux et le panier de sandwiches pour s'installer au Bois de la Cambre ou au Parc Josaphat. Oui mais il y a un mais...

Les espaces verts bruxellois sont des lieux de première importance en cette période de confinement, c'est pourquoi tout est mis en œuvre pour que les parcs et forêts restent accessibles.

Et on ne vous apprend rien: le confinement, c'est pour tout le monde ! Alors, comme les températures s'affolent et que les beaux jours pourraient nous donner envie de faire comme si de rien n'était, voici une petite piqûre de rappel rédigée par Bruxelles Environnement pour les éventuels rebelles bruxellois...

- limiter votre temps de présence dans les espaces verts

- revenir à un autre moment si trop de monde est déjà présent

Lorsque vous êtes dans un espace vert, respectez les règles en vigueur :

· Ne pas se rendre aux plaines de jeux.

· Ne pas jouer au ballon ni à aucun jeu collectif.

· Ne pas pratiquer le jogging à plusieurs ni aucun sport en groupe.

· Si vous faites du sport à l'extérieur, gardez vos distances: 1,5 m pour les marcheurs et 5 m pour les joggeurs.

· Ne pas rester immobile sur les pelouses ou dans les allées.

· Maximum une personne par banc et pas plus de 5 minutes.

· Ne pas cracher.

En forêt, afin de protéger la faune et la flore sensible, et pour garantir une bonne cohabitation entre promeneurs, il vous est demandé de respecter également ces mesures :

· Les piétons doivent rester exclusivement sur les sentiers et chemins .

· Les cavaliers doivent rester dans l’environnement proche de l’écurie.

· Les chiens doivent être tenus en laisse partout en forêt.

· Les cyclistes et joggeurs doivent réduire leur vitesse, ne pas se déplacer en groupe et éviter les heures de pointes (après-midi et week-end). Ils doivent particulièrement veiller à garder leurs distances par rapport aux autres usagers.

En cas de trop grosse affluence, les entrées de certains espaces verts pourront être filtrées (cela pourrait être le cas, par exemple, aux parcs Georges-Henri et Tenbosch, particulièrement fréquentés les jours de beau temps).

Le respect de ces règles est essentiel pour votre sécurité et pour la sécurité des autres. Des PV seront dressés et des amendes imposées en cas de non-respect. Si trop de comportements inciviques sont constatés, les autorités pourraient être amenées à ordonner la fermeture des parcs problématiques, ce qui serait extrêmement regrettable.

Merci à tous pour votre collaboration et courage! On espère que cette histoire sera vite derrière nous!