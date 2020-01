Comment éviter une amende en zone LEZ à Bruxelles? - Laissez tomber votre voiture... roulez à... Impacté ou non par la Low Emission Zone, vous souhaitez repenser votre façon de circuler sans voiture personnelle, mais vous ne savez pas par où commencer ? Et pourquoi pas participer au grand défi Mobility Passport du 3 au 27 mars? Pour les Bruxellois, c'est l’occasion de tester gratuitement un maximum de solutions de mobilité à Bruxelles. Le concept? Mobility Passport est un défi ludique conçu pour les entreprises et les particuliers afin de les aider à se déplacer plus efficacement en ville. C'est aussi une interface complète et personnalisée pour suivre le challenge. Pendant 3 semaines, vous pourrez découvrir et tester gratuitement les offres de transport alternatif à la voiture personnelle pour vous déplacer à Bruxelles: transports en commun, voitures partagées, co-voiturage, micro-mobilité, vélo... Les participants ont accès à une plate-forme qui reprend toute l’offre existante, ainsi que des tutoriels et des quizzes pour se préparer. Vous profitez également d’un coaching sur-mesure. Inscriptions? Inscrivez-vous jusqu’au 25 février! Comment faire? Alice Gérard de Bruxelles Environnement nous en dit plus dans le #REPLAY ci-dessous. INFOS PRATIQUES: https://environnement.brussels/news/mobility-passport-un-challenge-ludique-pour-se-deplacer-autrement-bruxelles https://www.maestromobile.eu/mobility-passport-mars2020?fbclid=IwAR2qzxQqG13NSCR7w7c2JRZUn9V0hkQxtbSVQI4DeklNF-W30zvd1eCpCxs