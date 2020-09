Chaque canette compte à Bruxelles ! - Recyclons l'aluminium bruxellois... - 16/09/2020 Comment être encore meilleur à Bruxelles au niveau du tri sélectif ? Ce dimanche, Bruxelles dit adios à la pollution des voitures mais pas que… Certains auront les yeux rivés sur le sol pour dénicher les canettes qui jonchent les rues bruxelloises. Parce que vous ne le savez peut-être pas mais l’aluminium se recycle un nombre infini de fois sans perte de qualité. Alors, on bouge ? C’est pourquoi, lors de la journée sans voiture, une équipe de ECC « Every Can Counts » ( traduisez par “Chaque Canette Compte”), va sillonner les rues de Bruxelles pour sensibiliser au tri et au recyclage des canettes. La moitié des canettes est utilisé hors domicile et ECC veut sensibiliser les autorités en charge de la collecte et du tri des déchets afin qu’elles installent davantage de poubelles de tri dans l’espace public. Celles-ci sont encore trop peu nombreuses et nombre de canettes finissent dans la mauvaise poubelle. La récupération et le tri au niveau de la consommation « hors foyer » sont un véritable enjeu pour améliorer la performance du recyclage des canettes. Every Can Counts s’inscrit dans le cercle vertueux de l’économie circulaire : « la canette en aluminium est recyclable à l’infini». Envie d’en savoir plus ? David Van Heuverswyn, directeur européen de Every Can Counts, nous explique dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité, les enjeux de ce recyclage. INFOS PRATIQUES: https://everycancounts.eu/ https://www.facebook.com/EveryCanCountsBenelux https://www.instagram.com/every_can_counts_benelux/?hl=fr