Ces Brusseleirs qui ont marqué l'histoire!

Et si on profitait de l’été pour re-découvrir Bruxelles autrement?

A vos baskets, Brussels By Foot vous fait marcher sur les pas des “Brusseleirs d'hier et d'aujourd'hui". Découvrez les gentils, les méchants, les beaux et les laids... Bref, tous ceux qui ont forgé Bruxelles depuis que Bruxelles existe et jusqu'à aujourd'hui !

Durant cette balade, vous ferez connaissance avec les personnages les plus marquants de l'Histoire de Bruxelles, ceux sans qui rien ne serait pareil...

Le tour "Brusseleirs", vous parle de quelques personnages emblématiques qui ont marqué l'Histoire de la ville (en bien ou en mal).

Au fil d'une promenade hors des circuits classiques, vous ferez connaissance avec les dikkeneks (grandes gueules) et les kweebus (fous, tordus) de l'Histoire !

Parmi ces Bruxellois qui ont marqué notre grand livre d'histoire, on peut citer Stromae, l'artiste, ou encore André Vésale, le médecin curieux, sans oublier Madame Chapeau !

Prix libre: réservez gratuitement, payez ce que vous voulez en fin de visite !

INFOS PRATIQUES:

Place Poealert

1000 Bruxelles

Téléphone : +32472398217 - Réservation préférable

Tous publics

Vendredi 12 juillet de 14:00 à 16:00

https://www.brusselsbyfoot.com/