Ce dimanche sera orange et XXL !

Le Dimanche Orange revient le 9 septembre au Elzenhof pour son édition XXL Summer Celebration ! Pour la 3e année consécutive, le centre communautaire, situé à Ixelles, ouvre les portes dans son magnifique cadre et superbe jardin au Dimanche Orange. Des pépites à découvrir, des moments à partager et des délices à déguster !

Pour ce Dimanche Orange - Summer Celebration, le public se verra proposer un délicieux brunch, trois concerts, une exposition, une démonstration de body

painting, une diffusion de courts métrages belges, un cours de chant collectif, un atelier de tissage de papier journal, une initiation au cinéma d’animation, un marché de produits locaux ainsi que des BD et jeux sociétés.

Comme à son habitude, l’entrée du Dimanche Orange est libre.

Le Dimanche Orange est organisé par Tissu Orange.

Tissu Orange est une ASBL festive et créative par des jeunes et pour les jeunes.

Actifs depuis 2011 et forts de leurs nombreux succès (God Save The 90’s, La Fête, Les Dimanches Orange, La 2000), ils poursuivent avec énergie leur objectif premier: la production d’événements originaux et audacieux pour dynamiser les milieux de l’événementiel et du culturel.



Programme complet

▶ FOOD :

De 11h à 14h, nous vous proposons de délicieuses assiettes brunch pour 15€ !

▶ MUSIC :

11h: Kangling

"Une plongée intime dans la soul moderne teintée de blues.Ses morceaux sont des

peintures qui ancrent le son dans les paysages riches et variés de la pop

contemporaine…"

15h: Ana Diaz

"Inspirée à la fois par la soul et le jazz, par le rap et le hip-hop et par ses origines

espagnoles, Ana Diaz rassemble toutes ces facettes dans ses morceaux qu'elle

interprète de sa voix assurée."

18h30: BIMBO DELICE

"Bimbo Delice, c’est une promenade dans un univers solaire et orageux à la fois.

Une certaine expression du pessimisme ambiant mis en lumière par des synthés

80’s phosphorescents…"

▶ FILMS :

Découvrez notre sélection de courts métrages belges spécialement choisis pour les

amateurs du genre et les curieux.

▶ EXPO :

Sarah Guinand est une artiste mêlant maquillage et dessin. Certains de ses

oeuvres seront exposées pendant qu'elle exécutera un body-painting sur un

modèle.

▶ ATELIERS & DIY:

Pour cette édition XXL, trois ateliers créatifs vous seront offerts. Du chant collectif,

du tissage de papier journal et une initiation au cinéma d'animation. Bref, de quoi

assouvir toutes vos envies créatives.

▶ MARCHÉ :

La Ruche qui di Oui sera présente pour vous présenter les meilleurs produits des

agriculteurs et artisans de nos régions. (https://laruchequiditoui.be/fr-BE)