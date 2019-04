Ce dimanche, pas question de rester devant la télé!

Ce dimanche, on oublie l’après-midi canapé + Auvio (ou Netflix, c’est selon)! On sort de chez soi pour découvrir une des “Fenêtres Culturelles” à la Cité Culture de Laeken .

Les Fenêtres Culturelles, c’est la volonté de rassembler les gens dans un endroit convivial où ils peuvent discuter, faire connaissance, boire un verre, écouter de la musique ou tout simplement sortir de chez eux.



Pour animer ces rencontres entre habitants, la Maison de la création souhaite également donner la possibilité à toute personne ayant une activité ou une passion de la partager avec les autres et pour ce faire, met à disposition le matériel nécessaire et le temps pour que ces artistes puissent se produire.



> 16:00 > 18:00 CONCERTS

• Dan & les Broll's - pop rock funk

• Penguin - Musique du monde (Brésil, Inde, Cuba)

• Sora La - Slam



> 18:00 > 21:00 SCÈNE OUVERTE

Un espace, un micro, un bar, un public et … vous ! Chansons, lectures, déclamations, théâtre, danse, slam, mimi, … Vous souhaitez nous proposer une performance … vous décidez de la forme, vous décidez du fond et la “scène” est à vous !



En plus de ces concerts, il y aura un bar et de la petite restauration angolaise!

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous l'interview de Nadya FEDDAG, chargée de projets/animatrice à la Maison de la création - Cité Culture.

INFOS PRATIQUES:

Fenêtres culturelles

Ce dimanche 7 avril de 16h à 21h (pas d’excuse, le lendemain, c’est congé pour les kids et les profs).

Plus d'infos: nadya@maisondelacreation.org