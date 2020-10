Ce dimanche 11 octobre a lieu la grande soirée CAP48 - Tous ensemble pour CAP 48 ! - 07/10/2020 Vous l’avez peut-être vu sur la scène du Cirque Royal l’année passée avec son spectacle intitulé “My Story”, Ary Abittan est de retour chez nous! Il a le don de nous faire rire et de nous faire sourire... Mais cette fois-ci, c’est un autre défi qui attend cet humoriste et acteur français. Ary Abittan a dit OUI ! Oui à CAP48 ! C’est Ary Abittan qui succédera à Kev Adams dans le rôle de « parrain » lors de la Grande Soirée CAP48 ce dimanche 11 octobre. Aux côtés d’Anne-Laure Macq et de Jean-Louis Lahaye qui animeront le direct, il accueillera les témoins, responsables d’associations, artistes et personnalités de la RTBF réunis pour faire en sorte que la solidarité et la générosité soient plus que jamais au rendez-vous en 2020. Comment les Bruxellois peuvent-ils apporter leur pierre à l’édifice ? - Soyez généreux ! Faites un don sur www.cap48.be - Suivez la Grande Soirée de CAP48 ce dimanche sur La Une été. Il y aura Ary Abittan en tant que parrain, Louane, Amir, Loïc Nottet, Typh Barrow et Patrick Fiori. - Profitez d’une déduction fiscale plus importante. Exceptionnellement et uniquement cette année, les donateurs peuvent profiter des 60% de déduction fiscale (au lieu des 45% habituels) pour tout don à partir de 40€ ! Par exemple : un don de 100€ ne vous coûte en réalité que 40€ et un don de 60€ ne vous coûte en réalité que 24 Euros. Plus d’infos? https://www.cap48.be/2020/09/29/ary-abittan-est-le-parrain-de-la-grande-soiree-cap48/