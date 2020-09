C'est parti pour une croisière au départ d'Anderlecht 

Vous vous souvenez de la série télé “La Croisière S’amuse”? Bon, cela ne nous rajeunit pas mais...

Que diriez-vous d’une croisière pour finir la semaine en beauté ?

Non, il faut pas nécessairement habiter à la mer du Nord ou dans un pays chaud, c’est possible à Bruxelles grâce à River Tours.

Je vous explique: je vous cherchais une activité dépaysante pour passer un vendredi hors du commun et je me suis dit : “Et pourquoi pas faire un truc hors du commun?”. Comme c’est pas tous les jours qu’on fait du bateau, j’ai été voir sur le site https://www.rivertours.be/?page=showTocht&d=4&m=9&y=2020#cms et je vous ai déniché une croisière guidée ! Y a rien de plus simple: vous préparez votre coupe-vent, une gourde, une paire de jumelles, un appareil photos et de bonnes chaussures. Et puis, y a plus qu’à vous rendre à Hal au Suikerkaai pour embarque à bord du bateau “Ark”.

Départ à 13h30 ce vendredi pour une croisière dépaysante via Halle à travers la vallée de la Senne jusqu'au Plan Incliné de Ronquières

Programme de la journée:

13:30 Départ à Hal: Suikerkaai

16:00 Fin à Ronquières: en bas du Plan Incliné

16:15 départ en autocar à Ronquières: en bas du Plan Incliné

17:15 arrivée de l’autocar à Hal: Suikerkaai

17:30 arrivée de l’autocar à Beersel / Lot: écluse stationsstraat

17:45 arrivée de l’autocar à Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)

18:00 arrivée de l’autocar à Anderlecht: quai de Veeweyde

INFO COVID-19 - Toutes les mesures Covid-19 imposées par le Conseil de sécurité sont respectées à bord dzs bateaux. Il y a toujours un guide / accompagnateur à bord.

En raison des mesures prises le 27/07/2020, il est conseillé de nous contacter au préalable pour vérifier si la croisière envisagée aura lieu: T. 02 218 54 10.

INFOS PRATIQUES:

Appelez le +32(0)02 218 54 10 pour réserver votre place.

Où : Veeweyde à 1070 Anderlecht

Téléphone : +3222185460 - Réservation obligatoire

Tarif : Adult: 24 € enfant: 21 € < 3a: 10 €

https://www.rivertours.be/