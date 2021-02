C’est parti pour le Sound Box Fest au Palais du Coudenberg - Une balade musicale hors du commun -... Voyager dans le temps et l’espace, c’est le rêve de bon nombre d’entre-nous… A Bruxelles, c’est possible et en musique, s’il-vous-plaît ! Direction la Place des Palais pour s’engouffrer dans les vestiges du Palais du Coudenberg. Il était prévu que le flûtiste Matteo Gemolo et l’ensemble Europa Ritrovata joueraient au Coudenberg pour lancer leur dernier album «Affect is No Crime». Sauf qu’après plusieurs coups dans l’eau liés à la crise sanitaire, il a fallu reporter à plus tard cette performance musicale. Du coup, le Coudenberg s’adapte et le projet prend une toute autre forme depuis quelques jours… Un événement virtuel 7 ensembles (solo, duo, trio) ont « performé » dans les différents espaces qui composent le parcours souterrain du Palais du Coudenberg. Les artistes ont joué de la musique baroque et classique des 17e et 18e siècles en passant par le jazz et la musique contemporaine. “Les circonstances ont fait que le rendez-vous n’a pas pu avoir lieu avec le public.” Qu’à cela ne tienne ! Ces morceaux ont été enregistrés et filmés. Puis, à présent, ils sont diffusés sous la forme d’une liste musicale. On peut donc dès à présent écouter un audioguide ou une playlist conçue sur mesure par Matteo Gemolo en visitant le site du Coudenberg. L’objectif de ce projet est de mettre en valeur les musiciens actifs à Bruxelles. Ces artistes viennent des 4 coins de l’Europe et ont beaucoup de choses à raconter. C’est pourquoi, ils se livrent au jeu de l’interview. Tout un univers à découvrir au Coudenberg. Quand on visite ce site archéologique, on est impressionné par la sonorité que le site renvoie. Matteo Gemolo a utilisé les ondes générées par la circulation en surface pour s’inspirer et choisir ses morceaux proposés aux visiteurs. Surtout n’oubliez pas votre smartphone et vos écouteurs pour profiter de cette balade musicale. Envie d’en savoir plus ? Comment vivre cette expérience musicale dans les sous-sols de la Place des Palais. Éclairage avec Frédérique Honoré, la directrice du Palais du Coudenberg, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Coudenberg Sound Box Fest Une playlist pour voyager dans le temps et l’espace Disponible dans les audioguides du Palais du Coudenberg dès le 1er février Palais du Coudenberg Tarif : 5 - 7 euros Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h Week-end + Juillet et août + vacances scolaires belges 10h à 18h Se munir d'un smartphone ou d'une tablette pour écouter la playlist Coudenberg Sound Box Fest Wifi gratuit sur place Place des Palais 7 1000 Bruxelles www.coudenberg.brussels