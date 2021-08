C'est parti pour La Semaine Du Son à Bruxelles

Quand on pense aux grandes villes, on imagine souvent les bruits de klaxons, les automobilistes énervés, on craint les embouteillages, nos poils se hérissent au moindre crissement de roues de trams sur les rails, au brouhaha ambiant et aux nuisances liées aux atterrissages et décollages d’avions.

A Bruxelles, comme dans d’autres capitales, le bruit est omniprésent.

Oui mais si l’on s’arrêtait le temps d’une semaine particulière ? Après l’édition de Paris et avant celle de Bucarest, la Semaine du Son de Bruxelles organisera une série d’événements dans divers lieux tels que Flagey, la Salle Gothique de l’Hôtel de ville, le Musée des Instruments de musique… Cette semaine aura lieu un peu plus tard en Wallonie et en Flandre.

C'est une semaine au cours de laquelle il s'agit de sensibiliser les acteurs de la société à l'importance de la qualité de l'environnement sonore. Concerts, promenades dans la ville, conférences... Un programme bien chargé. L'un des thèmes abordés concerne les bruits de la ville. Des bruits urbains qui, quels qu'ils soient, ne sont pas perçus par tout le monde de la même manière. Marie Michiels nous en dit plus: