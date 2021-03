C’est parti pour l’opération arc-en-ciel ! - Les enfants comptent sur vous ! - 05/03/2021 En 2021, l’Opération Arc-en-Ciel, la grande récolte de vivres non périssables, s'adapte à la situation sanitaire et se réinvente pour offrir des loisirs à tous les enfants ! Cette action a lieu les 13 et 14 mars, à savoir le weekend prochain. En réalisant des économies sur le budget nourriture, les associations peuvent utiliser cet argent pour proposer des journées de loisirs ou des vacances aux jeunes défavorisés. On récolte quoi ? Féculents, boites de conserves, fruits, légumes, poissons, biscuits, boissons, de quoi préparer de délicieux petit-déjeûners, tout est bon tant qu'il s'agit de vivres non périssables. Qu'est-ce qui change cette année ? Cette année, le porte à porte n'est pas possible en raison des mesures sanitaires. Il existe deux méthodes de récolte possibles. Vous pouvez opter pour l'option qui ne nécessite pas de sortir de chez vous. Les bénévoles viendront déposer un sac dans votre boites aux lettres. Il suffit de le remplir. Ensuite, vous le laissez accrocher à votre porte. Les bénévoles de l'opération arc-en-ciel passeront récupérer le tout sans avoir de contact direct avec vous pour éviter la transmission du virus. Ou alors, l'autre possibilité est de déposer des vivres dans les magasins participants à l'opération. On espère aider entre 13.000 et 15.000 enfants qui font partie de +-185 structures pour cette année. Sophie Vanderheyden, responsable communication pour l’opération arc-en-ciel, confiait ce matin à Julie VanH dans Bruxelles Matin, que l'équipe espère atteindre son objectif et peut-être même faire mieux que l'année passée. Si vous êtes un instituteur ou un professeur et que vous recherchez un défi solidaire, vous pouvez toujours vous inscrire via le site internet de l'association. C'est aussi l'occasion de mettre en place un projet interdisciplinaire : débats sur la pauvreté ou la précarité, calcul des quantités, étude de la pyramide alimentaire, etc. Vous l'avez compris, cette 67e édition s’est adaptée à la crise et vous propose une récolte covidproof ces 13 et 14 mars. Comment suivre le mouvement ? Explications avec Sophie Vanderheyden, responsable communication pour l’opération arc-en-ciel dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: https://www.arc-en-ciel.be/