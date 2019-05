C'est le Soultrip Festival ce weekend!

Si à la fin du mois, vous regardez à 2 fois l’état de votre compte en banque avant de savoir s’il vous reste assez de sous pour payer votre facture d’électricité et le prochain concert de votre artiste préféré, alors, tendez l’oreille! Bruxelles Matin est tombé sur une formidable nouvelle!

Il existe désormais un festival qui tente de rendre la culture accessible à un prix “raisonnable”.

C’est le Soultrip Festival qui a lieu ce samedi à la Maison du Peuple de Saint-Gilles.

Au programme: des artistes de chez nous (audio Anwar) : le Bruxellois Anwar et le groupe qui donne son nom à cet event: le groupe de covers Soul Trip. Des stars internationales comme Edsun ou encore Max Livio découvert dans The Voice France.

Des artistes aux grand coeur puisqu’il ont accepté de diminuer le coût de leurs prestations afin que l’événement soit accessible à tous.

Parlons prix justement! Les préventes à seulement 5 euros.

Le public a également la possibilité d’offrir des places aux plus démunis grâce à l’achat de tickets suspendus. Ceux-ci seront transmis à des partenaires du festival comme le centre d’accueil Fedasil, des CPAS et des Maisons de jeunes. C’est le principe du café suspendu appliqué à la culture et ça fonctionne !

Cet événement a lieu ce samedi 25 mai entre 17h et 22h30 dans la salle de concert de la Maison du Peuple à St-Gilles.

A l’affiche :

- Le coverband belge SOULTRIP qui depuis quelques mois fait chanter et danser le public en le faisant voyager à travers les tubes Hip Hop et Soul des 30 dernières années.

- ANWAR, l’auteur-compositeur bruxellois découvert par la chanteuse française Zaz. Il viendra faire découvrir ou redécouvrir son répertoire solaire, extrait notamment de l’album « Beautiful Sunrise ».

- MAX LIVIO, le chanteur de reggae orléanais qui vient de participer à The Voice France. Il viendra présenter son 5ème album « L’Alarme », réalisé par les frères Cirade.

- EDSUN, sacré « meilleur artiste de l’année » au Luxembourg Awards. Un véritable adepte de l’art scénique, alliant danse et chant et proposant un style urbain et frais, qualifié de RnB alternatif. Il viendra défendre son EP « You are not just one thing ».

Afin que l’événement soit accessible à tous, ces artistes ont exceptionnellement accepté de diminuer le coût de leurs prestations.

Permettant également à des jeunes talents de se produire, le Festival Soultrip propose une scène ouverte sur inscription.

INFOS PRATIQUES:

Tickets: envoi d’un courriel à soultripcoverband@gmail.com précisant le nombre de tickets pour soi et les tickets suspendus éventuels. Les tickets sont envoyés par voie électronique, moyennant un paiement bancaire sécurisé.

Tarif : 5€ en prévente, 10€ sur place.

Web: https://www.eventbrite.be/e/soultrip-festival-tickets-60749735093