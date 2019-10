C'est la fête au verger ! - Un tas d'activités autour de la pomme... - 10/10/2019 C’est dans un petit écrin de verdure qui ressemble à s’y méprendre au Château de Moulinsart qu’on vous emmène. Juste à côté du Château de la Hulpe, le verger du Domaine régional Solvay ouvre ses portes pour la 11ème fois cette année ! Cette Fête au verger vous permettra de découvrir le verger du domaine, comptant pas moins 400 jeunes et vieux arbres fruitiers. Découvrez ce patrimoine exceptionnel à moins d’une demie heure au départ de la RTBF en participant aux visites guidées, au pressage et dégustation du jus, en visitant les différents stands d'information et de dégustation… et le tout gratuitement? On a posé la question à notre invité: Olivier Vanham, Directeur-Conservateur du Domaine régional Solvay. Réponse dans ce podcast. INFOS PRATIQUES: http://www.chateaudelahulpe.be http://chateaudelahulpe.be/domaine/fr/presentation_evenements/F%C3%AAte+au+verger+13+octobre+2019