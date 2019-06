C'est jeudredi à la Maison de la Création!

Nous sommes jeudi… c’est bientôt la fin de l’année scolaire mais aussi la fin de la saison culturelle à la Maison de La Création. Du coup, on fête ça en musique ce soir!

Pour son dernier Jeudi d'Utopie de la saison, la Maison de la création propose un bal dansant en extérieur.

En espérant que le beau temps soit de la partie, à la lumière des lampions, venez célébrer le début de l'été avec vos voisins et vos amis ! L'événement est gratuit et destiné à tout public.

La soirée commencera avec un apéro en plein air à 19h. Puis, à partir de 20h, le groupe bruxellois Marie Galante fera vibrer le public sur les grands tubes rétros antillais, dans une ambiance tropicale et enivrante. Il le fera se déhancher sur les accents chaloupés de la mazurka et les rythmes endiablés du kompas haïtien et de la biguine... Voilà une belle invitation à danser toute la soirée !

Avec Théo Lanau, impressionnant à la batterie avec ses breaks mythiques, Jordi Cassagne à la basse, sûr de son affaire, Benjamin Sauzereau et Léo Rathier, plus virtuoses que jamais, véritables guitare-héros de la “cocotte-power” et Hélène Duret, “mam’zelle stop chorus”, au sommet de son art comme clarinettiste et lead vocal.

INFOS PRATIQUES:

Maison de la création

(Site de Neder-Over-Heembeek )

Jeudis d'Utopie : Le Bal de Marie Galante

Le 27 juin à 20h

Entrée libre