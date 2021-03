C’est aujourd’hui que démarre Gustav Klimt - The Immersive Experience - Une expo en 3D à la... Quand on parle d’exposition, souvent, on imagine la sortie classique au musée lors de laquelle on se balade dans de grandes salles et on fixe chaque tableau un par un. Oui mais ça, c’était avant ! Dorénavant, l’art vous transporte. Avec l'exposition “Gustav Klimt, The Immersive Experience” , le visiteur est immergé en plein cœur de l’art du maître symboliste autrichien. Ce voyage est rendu possible grâce à l’évolution technologique: la réalité virtuelle nous plonge en plein cœur de tableaux qui s'animent comme si nous étions tombés dedans. “L’architecture joue un grand rôle dans le fil conducteur que nous avons choisi.” Les premières œuvres de Klimt datent en effet de l’époque où il était décorateur d’intérieur avec son frère et son ami. Tout son parcours est ainsi recréé en 3D ou en projection pour mieux décoder cet univers. Comment se vit cette expérience en 3D à la Galerie Horta avec la figure de proue du mouvement art nouveau ? Nous nous sommes intéressés à cette exposition dans Bruxelles Matin. Retrouvez en #REPLAY l’organisateur de l’expo, Mario Iacampo, en interview avec Julie VanH dans la matinale sur Vivacité. INFOS PRATIQUES: Du 24 mars au 5 septembre à la Galerie Horta. Ouvert tous les jours sauf le mardi (ouvert exceptionnellement pendant les vacances les mardis 6 et 13 avril) Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 18h (dernier accès à 17h) Samedi et dimanche : de 9h à 19h (dernier accès entre 18h et 19h) Galerie Horta - Rue du Marché Aux Herbes 116, 1000 Bruxelles