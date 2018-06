BXL TOUR: les inscriptions sont ouvertes!

Le 17 juin, c’est dimanche prochain, de nombreux mollets bruxellois vont chauffer dans les rues de Bruxelles avec le BXL TOUR!

Il s’agit d’une course cycliste qui traversera Bxl en passant à côté de toute une série de lieux emblématiques de la capitale.

Une course avec deux catégories de coureurs, des coureurs expérimentés d’une part et des milliers de coureurs amateurs d’autre part (monsieur ou madame tout le monde).

On rassure tout le monde: les départs se feront par vagues successives pour avoir le temps d’admirer le paysage et éviter les collisions...

Le parcours...

Les participants se dirigeront vers la rue Belliard et emprunteront le tunnel Cinquantenaire jusqu’à l’avenue de Tervuren. Ils tourneront dans le boulevard du Souverain. Ils parcourront la chaussée de la Hulpe et traverseront le Bois de la Cambre. La course passera par les communes de Bruxelles, d’Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle, Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek via, entre autres, les boulevards Général Jacques, Louis Schmidt, Saint Michel, Brand Whitlock, Auguste Reyers, Général Wahis et Lambermont jusqu’au Pont Van Praet. Les coureurs feront alors un long crochet par l’avenue de Vilvorde jusqu’à la chaussée de Buda et retour. Cette partie, large et plate, permettra aux sprinteurs de défier leur chrono.

Arrivés en haut de l’avenue Van Praet, ils emprunteront l’avenue du Parc Royal jusqu’au Parvis de Notre Dame et feront demi-tour. Ils passeront ainsi devant le Château de Laeken, où se situera l’arrivée de la première étape du Grand Départ 2019 du Tour de France. Une fois les magnifiques Serres Royales dépassées, ils rejoindront l’avenue du Gros Tilleul via les avenues de Madrid et du Comte Moens de Fernig avant de franchir la ligne d’arrivée.

En quelques coups de pédales, ils seront au pied de l’Atomium où le village BIKECITY les attendra pour un moment de détente après l’effort. De nombreuses activités pour petits et grands y seront également proposées, dans une ambiance décontractée et conviviale.

Catégories:

* " MASTER " sera composée de 200 coureurs expérimentés de 18 ans minimum possédant une

Licence officielle émanant d’une fédération de cyclisme, biathlon ou triathlon.

* " CYCLO " sera destinée aux 4800 cyclistes de 12 ans et plus.

La vitesse de roulage sera prise en compte et les plus rapides partiront avant les plus lents.

Les détails suivront dans les prochaines semaines.

Pour les mineurs, une autorisation parentale sera exigée.

* CYCLO : Le 17 juin prochain, les cyclistes CYCLO auront besoin d’une plaquette numérotée, à afficher clairement devant le guidon de leur vélo.

Après inscription, les participants pourront retirer cet accessoire indispensable à la course, dans les magasins Decathlon : de Brussels City, d’Evere, d’Anderlecht et de Wavre, du jeudi 17 mai jusqu’au vendredi 15 juin sur présentation de la preuve d’inscription.

* MASTER : Le 17 juin prochain, les cyclistes MASTER auront besoin d’une plaquette numérotée, à afficher clairement devant le guidon de leur vélo, ainsi que d’un dossard. Ces accessoires indispensable à la course pourront être retirés sur place le 17.06 dans le Parc Royal, et ce de 8h à 9h30.

* PMR: Le parcours du BXL TOUR 2018 est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite qui peuvent assurer une vitesse minimum de 15 km/h

Déjà inscrits?

Vous pouvez dès à présent retirer vos plaquettes dans les magasins Décathlon de Bruxelles centre, Evere, Anderlecht et Wavre.

INFOS PRATIQUES:

BXL TOUR

dimanche 17 juin

* Départ : place des Palais à 10h

* Arrivée : boulevard du Centenaire

* Distance : 40 km

* Horaires : 10h – 14h

* Prix des inscriptions

– Master : 10 €/personne

– Cyclo : 15 €/personne

www.bxltour.be