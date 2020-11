Bruxelles Se Livre(s) se ré-invente sur le web - Lumière sur un festival littéraire qui met... « Bruxelles se livre(s) » rassemble les livres sur Bruxelles . S’il n’y avait pas eu la crise sanitaire, ce festival aurait dû avoir lieu à la Maison de la Francité. La Maison de la Francité qui devait initialement accueillir cet événement littéraire créé en 2011 a dû se creuser la tête pour trouver une solution et ne pas abandonner le projet. « Bruxelles se livre(s) » est un moment consacré aux livres qui parlent de Bruxelles, qui se passent à Bruxelles, qui vous livrent Bruxelles. Oui mais voilà, le Covid étant passé par là, cet événement s’est digitalisé ! Une véritable fête aux livres (polars, essais divers, guides touristiques, compilations de recettes,...) qui a pour but de vous faire découvrir un livre par jour et ce, jusqu’au 17 décembre, sur le web. “ 35 livres qu’on présente sur un site internet http://www.restezalamaison.be/ qu’on a créé à la Maison de la Francité lors du premier confinement.” Objectif: livrer les activités de la Maison de la Francité en virtuel. En novembre 2019, ce festival était très convivial, à l’image de Bruxelles. En 2020, il n’était pas envisageable de passer à côté. C’est pour cela que les amoureux des livres sont plus que bienvenus en ligne pour une version “anti-covid” de ce festival littéraire. A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est aussi chouette une façon d’encourager les Bruxellois à faire leurs emplettes de Noël avant l’heure. Vu la situation, il est important de soutenir nos auteurs bruxellois mais aussi nos libraires, nos éditeurs en cette période. Alors? Qu’attendons-nous ? On essaie Bruxelles Se Livre(s) en digital ? Envie d’en savoir plus ? Alors, comment ça fonctionne? Sur quel site se connecter ? On vous dit tout avec Donald Georges, qui est directeur de la Maison de la Francité et qui est à la base de la digitalisation du festival Bruxelles se livre(s) dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Bruxelles Se Livre(s) en digital du 13 novembre au 17 décembre 2020 www.bruxellesselivre.be >> http://www.restezalamaison.be