Bruxelles Fait Son Cinéma! - On se fait une toile en plein air? - 04/07/2019 Cet été, on sort les popcorns pour se faire une toile… non pas dans un des nombreux cinémas de la capitale mais en plein air parce que c’est l’été et que la météo est clémente… Bruxelles Fait Son Cinéma, ce ne sont pas moins de quinze projections gratuites en plein air, dans quinze lieux, parfois méconnus, de différentes communes... Une belle occasion de redécouvrir Bruxelles dans toute sa diversité ! Issu d'une vieille tradition méditerranéenne, notre cinéma itinérant en plein air s'installe dans la capitale depuis 19 ans, pour rappeler une autre tradition de convivialité, bruxelloise celle-là : les cinémas de quartiers, presque tous disparus aujourd'hui. Ca démarre à Koekelberg ce vendredi! Alors? Comment ça se passe concrètement? On a posé la question à Joseph Coché de l’asbl Libération Films Animation ce matin dans Bruxelles Matin sur Vivacité. INFOS PRATIQUES: Bruxelles Fait Son Cinéma 15 séances dans 15 communes bruxelloises du 5 au 19 juillet www.bruxellesfaitsoncinema.be