Bruxelles est remplie de scènes de crime - Avez-vous déjà participé à une balade guidée en... Alors, oui, tout le monde connaît les parcours autour de la Grand Place ou du Manneken Pis… Et si vous testiez une balade “insolite” en ville ? C’est en tous cas comme ça que se démarque l’équipe de Brussels By Foot, une association de guides indépendants à Bruxelles fondée par François Ghislain. Des balades (fortement appréciées des Bruxellois et pas que des touristes) qui vous emmènent, par exemple, à la découverte des scènes de crime les plus glaçantes de Bruxelles. En mode réel ou virtuel Que vous soyez emmitouflés dans une grosse veste en extérieur ou bien au chaud dans votre canapé, les yeux rivés sur votre écran de téléphone, tablette ou ordinateur, vous serez transporté dans une ambiance sombrement fascinante avec le tour “Bruxelles scènes de crime”. "On fait aussi des visites virtuelles (même plus besoin de bouger de chez vous) où le guide se filme en direct dans les rues de Bruxelles." En compagnie d’un guide passionné, découvrez quelques affaires criminelles qui ont ébranlé notre ville en arpentant les ruelles les plus sombres et effrayantes de la capitale lors de cette visite guidée intitulée Bruxelles Scènes de Crime. De l’histoire du Coin du Diable à l'inquiétant "incident" de 1873, vous voyagerez dans le temps, un peu comme dans un film. Au programme de la balade: – Double meurtre pour 50kg de porc en 1850; – Le Coin du Diable, XVIIème siècle; – Le crime de la place Saint-Géry en 1847; – Une histoire de Mort Subite, début XXème; – L’affaire Jeanne Van Calck en 1906; – L'incident de Bruxelles en 1873. Des anecdotes croustillantes viendront alléger les passages parfois choquants de cette visite à thème. De quoi vous donner la chair de poule ! Envie d’en savoir plus ? Comment participer à cet événement ? A qui cela s’adresse ? Julie VanH a posé la question à François Ghislain, fondateur et guide pour Brussels By Foot. Une interview à écouter dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Tours réguliers en français et en anglais : Prix : 17 € / 12,50 € Âge: à partir de 12 ans Durée : Environ 2 heures Rendez-vous : Devant l’entrée de l’Hôtel Amigo Rue de l’Amigo, 1000 Bruxelles Tour privé sur demande en français ou en anglais. 4 personnes maximum masquées. https://brusselsbyfoot.be/