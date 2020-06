Bruxelles accueille la cuisine suspendue et étoilée de DITS 2020 au mois de septembre… 

Avec le retour à l’école des élèves de primaire, une des grosses actualités de la semaine, c’est la réouverture des cafés, bars et restaurants.

Si vous connaissez quelqu’un ou si vous travaillez vous-même dans le secteur HoReCa, vous êtes conscient des difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire.

Petit coup de pouce à un événement incontournable qui s’est adapté à la situation pour vous retrouver au mois de septembre dans le centre de Bruxelles.

En 2020, toute l’équipe de Dinner in the Sky vous réserve une surprise : DITS 2.0.2.0.

Cette nouvelle génération de table Dinner in the Sky déjà présente à Kuala Lumpur, Riyad et Singapore va enfin devenir accessible aux Bruxellois en septembre.

DITS 2.0.2.0, c’est une cuisine centrale plus grande et aérée permettant aux Chefs d’avoir un contact direct avec l’ensemble des invités.

Mais aussi 8 tables de 4 personnes installées tout autour de la cuisine ouverte permettant d’accueillir 32 invités avec une intimité plus grande.

Ces normes correspondent parfaitement aux règles de distanciation sociale recommandées par les autorités sanitaires.

Et les chefs de cette édition 2020 sont...

Dinner in the Sky prendra possession dans le ciel de Bruxelles et accueillera derrière ses fourneaux les plus belles toques bruxelloises parmi lesquelles :

Yves Mattagne du Sea Grill**,

Bart De Pooter du De Pastorale**,

Alexandre Dionisio du La Villa in the Sky*,

Viki Geunes du 't Zilte**,

Pierre Résimont du L'Eau Vive**,

Mathieu Jacri du La Villa Emily*,

David Martin du La Paix**,

Giovanni Bruno du Senzanome*,

Luigi Ciciriello du La Truffe Noire*,

Karen Torosyan du Bozar Restaurant*,

Alain Bianchin du Alain Bianchin*,

Isabelle Arpin du Isabelle Arpin.

Chaque jour les chefs régaleront les 32 convives pour un déjeuner et deux dîners extra-ordinaires dans le ciel étoilé de Bruxelles.

Auparavant prévu du 6 au 21 juin, l’événement gastronomique a dû être reporté en raison des mesures prises au niveau de l’HoReCa pour endiguer la propagation du coronavirus. L’événement se déroulera donc du 12 au 27 septembre 2020 à Bruxelles.

Les réservations peuvent se faire dès à présent pour 2, 4 ou 8 personnes. Même si le prix n’est pas donné (295 euros/personne), c’est une expérience unique, qu’il faut réserver vite.

INFOS PRATIQUES:

DITS 2020 De Brouckère

Menus gastronomiques 5 services préparés et servis par les Chefs en personne.

Tous les repas sont accompagnés de Champagne Laurent-Perrier & des Vins Premiums'

295 euros/personne

Du 12 au 27 septembre

https://www.dinnerinthesky.be/fr/