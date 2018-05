Le Planetarium, le Cook & Book, le Marché du Midi ou encore le parc Léopold… on vous emmène aux 4 coins de Bruxelles grâce à un guide intitulé: “Bruxelles, 200 lieux incontournables”.

Vieux cafés, quartiers branchés, grands et petits musées, parcs et places : les principales richesses de Bruxelles sont recensées par commune et avec un index thématique en 200 coups de cœur !

Un livre écrit par Guy Verstraeten et Selena Scalzo, aux Editions Racine. L’idée, c’est de faire visiter Bruxelles comme si on la présentait à un ami… et ça, ça rend la lecture de ce guide très agréable! En tant que Bruxellois, on re-découvre même des endroits, des lieux, des monuments sous un autre angle!

Un mot sur les auteurs:

Guy Verstraeten est licencié en sciences politiques et diplômé en journalisme. Après avoir collaboré à de nombreux quotidiens et magazines en Belgique et en France, il a entamé une carrière d’humoriste.

Selena Scalzo est diplômée en communication. Journaliste freelance dans la presse écrite lifestyle et culturelle, elle enseigne aujourd’hui au sein de la section communication de la Haute école Ichec-ISFSC.

INFOS PRATIQUES:

“Bruxelles, 200 lieux incontournables” aux éditions Racine

Prix: 14, 95 euros