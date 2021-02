BOZAR lance une collecte de fonds #TogetherBOZAR - Tous ensemble pour sauver BOZAR - 05/02/2021 Quelles sont les conséquences de l’incendie du 18 janvier dernier à BOZAR ? C’est une question que se posent pas mal de Bruxellois. Bruxelles Matin a tenté d’en savoir un peu plus. Le Palais des beaux-arts de Bruxelles, c’est une institution emblématique aussi appelée BOZAR. Il s’y passe une kyrielle d’événements artistiques, qu’il s’agisse de musique, d’arts plastiques, de théâtre, de danse, de littérature, de cinéma ou d’architecture. Alors, quand un incendie frappe cet endroit si cher aux yeux des Bruxellois, la solidarité s’organise. Il n'y a pas seulement les dommages matériels au bâtiment, à son contenu ou à l'orgue, mais il y a aussi des pertes indirectes. Toutes les salles ne peuvent être ouvertes et un certain nombre d'expositions ont été annulées “Il y a eu énormément d’émotions par rapport au sinistre, par rapport à cet incendie.” C’est ainsi que Christine Perpette, Chief Financial Officer de BOZAR résumait la situation ce matin dans notre matinale radio. Pourtant, l’équipe a rassemblé toute son énergie pour se relever de cet événement venu les assommer en plein cœur de la crise sanitaire qui, elle aussi, a déjà fait pas mal de dégâts. Des revenus en moins, des ventes de tickets en moins. Il fallait rebondir. Le public et les partenaires ont envoyé énormément d’encouragements et ont tenu à soutenir BOZAR. Une première fois Pour la toute première fois, BOZAR lance une collecte de fonds. Cette campagne de financement a été baptisée #TogetherBOZAR. Vous pouvez faire un simple don (déductible à partir de 40 euros) ou devenir ambassadeur du Palais des beaux-arts. Vous serez ainsi un véritable levier en lançant une action de collecte parmi vos amis ou vos collègues. Et puis, si vous avez encore un ticket pour une expo à BOZAR, notez que vous pouvez le convertir en don également. La campagne se termine le dimanche 30 mai 2021. Envie d’en savoir plus ? Alors, si nous aidions BOZAR à sortir la tête de l’eau via #TogetherBOZAR ? Ecoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Christine Perpette, Chief Financial Officer de BOZAR est l’invitée de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: Toutes les informations concernant la collecte de fonds sont disponibles sur www.bozar.be/togetherBOZAR.