BOZAR fait sa rentrée et n’attend plus que vous

Qui dit rentrée, dit culture ! A Bozar, c’est l’artiste plasticienne Ann Torfs qui fait son retour sur les bancs de l’école du Palais des Beaux-Arts.

L’artiste revient à ses premières amours : le théâtre, le film muet, le spectacle de marionnettes, le cirque, la mascarade et le cabaret.

The Magician & The Surgeon

Vingt ans après sa première exposition individuelle à Bruxelles, dans les antichambres du Palais des Beaux-Arts, l’artiste plasticienne belge Ana Torfs revient chez nous avec de nouvelles œuvres, dont Sideshow. Dans cette installation, une série de personnages sans visage – une geisha, l’homme invisible, des hommes-oiseaux et un illusionniste aux grandes mains – surgissent et disparaissent, dans un décor abstrait de lumières polychromes. Les prises de vue enregistrées image-par-image mettent en scène divers performeurs. Le rendez-vous est pris jusqu’au 01/11.

Une expo interactive arrive...

Dans la quatrième exposition de Next Generation, Please ! , le public découvre les réflexions et le travail créatif de centaines de jeunes d'écoles et associations de jeunesse dès ce 29 septembre. Pour l'édition 2019-2020 de Next Generation, Please!, les participants ont collaboré pendant toute une année scolaire étroitement avec des jeunes de partout en Europe sur des thèmes tels que le changement climatique, le genre, l'identité, le dialogue intergénérationnel et la démocratie. Sous forme d’installations, de performances, de photos, de films… BOZAR présente leurs idées, récits et rêves dans cet exposition.

Mais encore...

Notez qu’il y a un tas d’autres événements prévus cet automne à Bozar.

Oui mais lesquels ? Et comment se passe l’application des gestes-barrières ? Réponse à avec Paul Dujardin, le CEO de Bozar, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité..

INFOS PRATIQUES:

https://www.bozar.be/