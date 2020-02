Boule et Bill à l'honneur à Bruxelles!

Avis aux fans de BD et plus particulièrement aux amoureux du monde de Boule et Bill…

Une expo vous propose de plonger dans le monde du dessinateur bruxellois Jean Roba.

Cette grande histoire d’amitié et d’humour entre un petit garçon roux et son cocker malicieux est née dans le magazine Spirou en 1959 et depuis, les personnages de ces aventures n’ont pas pris une ride!

Quand vous passez la porte de cette expo temporaire, vous vous retrouvez nez à nez avec des pages de BD en format géant, vous tomberez sur Boule grandeur nature avec qui prendre un selfie fera rougir de jalousie tous vos followers, les enfants pourront inspecter la niche de Bill et se balader dans un univers de douceur et d'innocence…

L’exposition 'Boule & Bill, 60 ans de bonheur au quotidien’, c’est à la fois une certaine nostalgie car on retrouve tous les ingrédients qui composent un bonheur simple et des histoires mignonnes…

Et en même temps, cette exposition proposée par le Musée de la Bande Dessinée rappelle, comme l'écrivait Saint-Exupéry, qu’on est de son enfance comme on est d’un pays. Nous sommes donc tous un peu du pays de Boule et Bill. Ou du moins, nous y aspirons.

INFOS PRATIQUES:

“Boule et Bill, 60 ans de bonheur au quotidien”

Expo à voir jusqu’au 14 juin 2020

Centre Belge de la Bande Dessinée - Musée Bruxelles

Rue des Sables 20

1000 Bruxelles

Tél. : + 32 (0)2 219 19 80

Fax : + 32 (0)2 219 23 76

visit@cbbd.be

Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures.

Les derniers tickets seront vendus à 17h30.