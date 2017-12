Bon plan vacances de Noël !

Toute cette semaine de vacances, on va vous donner un maximum de bons plans pour profiter de Bruxelles pendant ces congés d’hiver ! Alors, aujourd’hui, on vous emmène au cinéma !

Et ça sent déjà le popcorn et l’ambiance Walt Disney du côté de Flagey avec le Cinema Flagey qui propose des grands classiques et pas n’importe lesquels…

Depuis 1937 et Blanche-Neige, la prestigieuse firme Disney produit des longs métrages d’animation qui touchent les enfants, mais aussi un public beaucoup plus large. Au fil des décennies, les productions du label ont, comme le cinéma d’animation en général, évolué avec les styles graphiques de chaque époque et avec les mutations technologiques de l’audiovisuel.

Du coup, pour les fêtes de fin d’année, Flagey et la Cinematek proposent en séances d’après-midi, un retour aux sources. Souvenons-nous que certains Disney étaient le fruit de défis visuels qui continuent d’épater. En un mot : des classiques du 7e art.



Il y en aura 6! 6 des plus grands classiques Disney: Blanche-Neige et les sept nains, Dumbo, La Belle au bois dormant, Les 101 dalmatiens, Mary Poppins et Le

Livre de la Jungle. C’est vrai que Baloo, Moogli ou encore grincheux figurent parmi les personnages préférés des petits et grands,...

Alors, pourquoi ne pas profiter d’une aprem en famille pour un prix raisonnable… Le prix du tickets varie entre 5,50 euros et 7 euros.

Et si vous manquez une séance, ne vous inquieéez pas, il y a plusieurs rediffusions prévues durant les vacances de Noël!

INFOS PRATIQUES:

https://www.flagey.be/fr/group/4299-disney-classics