Blind test spécial "100 km de CAP 48" - Déjà inscrits à cette édition connectée ? - 23/08/2021 Lumière sur ce challenge sportif, solidaire et connecté proposé par l’équipe solidaire et super motivée de CAP 48: les 100 km de CAP 48. On y arrive bientôt: c’est du 27 septembre au 17 octobre. Marchez ou courez 100km en 21 jours et récoltez des dons pour CAP48. Accumulez vos kilomètres grâce à l’application «Les 100km de CAP48» et recevez une série de bonus spécialement conçus par des personnalités de la RTBF pour gagner des kilomètres supplémentaires, sans enfiler vos baskets. Cette année encore, le projet financé est la recherche médicale sur la polyarthrite. Dates : du 27 septembre au 17 octobre Lieux : partout dans le monde via l’application ; derniers kilomètres ensemble le 17 octobre à Villers-la-Ville (optionnel) ( !! PAS Abbaye) Prix d’inscription : gratuit Condition de participation : récolter 200€/pers via le parrainage en ligne Ambassadeurs : Walid et Daniela Prepeliuc Infos et inscription : www.cap48.be Alors, comme ce matin, l'équipe de Bruxelles Matin recevait Anne-Laure Macq, porte-parole de CAP 48, l'occasion était toute trouvée pour vous rappeler comment vous inscrire aux 100 km connectés et pour vous motiver, nous avons proposer un blind test spécial "100 km de CAP 48" à Anne-Laure. Auriez-vous mieux fait que notre porte-parole de CAP 48 ?