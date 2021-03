Bisc'oui a besoin de vous ! - Des gourmandises made in Brussels... - 09/03/2021 Quand vient l’heure du goûter ou de l’apéro, on se sent parfois coupable de grignoter de délicieuses “crasses” bien sucrées, bien salées. Pas vrai ? Et si ce sentiment de culpabilité s’estompait grâce à deux épicuriennes sensibles et gourmandes qui fabriquent des biscuits différents ? Bisc’oui ! Non, peut-être ! Si vous ne connaissez pas le concept, nous vous présentons Fanny Grouwels et Cynthia Luca. Ces 2 passionnées de cuisine se sont rencontrées en 2018 et ont fondé Bisc’oui étape par étape. Leur objectif, c’est de préparer le 10h, le goûter et l’apéro en privilégiant le circuit court. Le but était vraiment de faire des biscuits sains et gourmands pour tous les moments de la journée ! Moins de sucre pour plus de goût ! C’est le slogan de ces 2 copines de cuisine. Nos Bruxelloises sélectionnent leurs ingrédients avec soin, auprès de producteurs et partenaires locaux pour la plupart. Ceci garantit la transparence et la traçabilité de toutes leurs créations. Aidons Bisc’oui à se développer Fanny Grouwels de Bis’coui, cette jeune passionnée de cookies, sablés, spéculoos et autres biscuits d'apéro a besoin de nous pour se lancer dans un nouveau projet avec son amie Cynthia Luca. Oui parce que pour fabriquer des biscuits, elles louent pour le moment un atelier en périphérie bruxelloise mais elles souhaitent prendre leur envol. Leur objectif est d’aménager une biscuiterie artisanale dans le centre de Bruxelles. Pour les aider à concrétiser cela, une campagne de financement participatif de 45 jours sur la plateforme Ulule est lancée. Alors, comment aider ces Bruxelloises ? Réponse dans ce #REPLAY avec Fanny Grouwels, l’invitée de Julie VanH dans la matinale de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: https://biscoui.be/ Lien vers la campagne de financement: https://fr.ulule.com/un-atelier-de-production-pour-biscoui-/