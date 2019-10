Bienvenue dans le monde du végan!

Ce weekend, ne manquez pas Veggieworld!

Veggieworld, le salon vegan, a lieu ces 19 et 20 octobre à Tour & Taxis.

Oui mais au fond, c'est quoi manger végan ?

Cela implique de ne pas consommer de chair animale, de laitage, d'oeuf, de miel ni de produits de la ruche, de ne pas porter de vêtements faits de matières premières provenant des animaux (fourrure, cuir, laine, soie, etc.), de ne pas utiliser de produits d'hygiène, d'entretien testés sur les animaux.

Quoi de neuf au salon Veggieworld?

Le salon revient à Bruxelles pour une nouvelle édition qui sera plus ambitieuse que la première. On attend plus de 4000 visiteurs désireux d’en connaitre plus sur le mode de vie végan. En dehors de l’alimentation végan, on y trouvera de la cosmétique, de la mode, des associations et des nouveaux produits végans. En dehors des exposants, VeggieWorld accueille également des conférenciers passionnants et des chefs novateurs.

INFOS PRATIQUES:

Horaires d’ouverture

Samedi 19/10/2019 | 10.00 – 18.00

Dimanche 20/10/2019 | 10.00 – 18.00

Billets

Prévente en ligne

EUR 9.00 compris T.V.A. | Billet journalier prévente

Enfants de ou âgés moins de 14 ans ne paient pas l’entrée s’ils sont accompagnés d’une personne adulte.

Billetterie sur place

EUR 11.00 compris T.V.A. | Billet journalier régulier

EUR 9.00 compris T.V.A. | Billet journalier réduit (Elèves, étudiants, personnes handicapées & personnes âgées)

https://veggieworld.de/fr/event/veggieworld-brussels/