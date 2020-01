Bienvenue "Chez Charlotteke" !

Le Fou Rire présente son plus grand succès du 10 au 26 janvier!

Je vous propose un rendez-vous au théâtre aujourd’hui! Et pour cette pièce, c’est Kevin Van Doorslaer (connu sous le pseudo de Kevin Le Forain) qui s’y colle! Il a écrit “Chez Charlotteke”, un spectacle qui sent bon le made in Brussels à la Bossemans et Coppenolle!

D’abord, l’histoire nous embarque dans un estaminet bien de chez nous, à Schaerbeek, où ça sent bon la pintje avec un grand col. Ensuite, vous mettez en toile de fond un une tempête de neige un soir de Noël à Bruxelles et surtout des personnages hauts en couleurs qui se retrouvent tous coincés durant une nuit entière! Evidemment, on se raconte plein de brols secrets, une annonce va perturber les esprits et c’est parti pour une comédie dramatique bruxelloise dite “nouvelle génération”.

Une spectacle à voir en famille ou avec les collègues et les amis.

Chez Charlotteke, c’est un idée originale et mise en scène de Cathy Thomas. Une production du Fou Rire Théâtre. Écrit par Kevin Van Doorslaer. Avec : Marc De Roy, Kevin Van Doorslaer, Reda Chebchoubi, Françoise de Paeuw, Janick Daniels, Sophie Schneider, Youri Garfinkel, Perry Fionn , Chloé Van Doorslaer, Theunckens Marc, Guy Bernard & Catherine Dubois.

INFOS PRATIQUES:

“Chez Charlotteke”

Les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 janvier 2020 à 20h15

Les 12 et 26 janvier 2020 à 17h00.

Au Fou Rire

avenue des grenadiers, 48

1050 Ixelles

reservations@fourire.be