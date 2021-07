Bienvenue au Festival de la Performance à Bruxelles - Ça bouge du côté de Saint-Josse ! -... Ce mercredi démarre un événement qui fait la part belle aux arts en tous genres… Durant ces 5 jours, le Festival Trouble a pour objectif de faire découvrir de nombreuses propositions artistiques inhabituelles créées par des artistes venus tant des arts visuels que de la danse contemporaine, du théâtre expérimental, de la poésie orale, de la musique ou de la scène nocturne. En gros, on rentre dans des champs inconnus avec des situations où nous ne sommes pas “que” spectateurs. Trouble ou trouble ? En anglais ou en français ? Quelque chose de questionnant, qui remet en question les acquis et idées reçues ou quelque chose qui n’est pas clair et ne correspond pas à ce qui est connu ? Les deux, en fait ! La relation fait plus ! Ce festival est en effet placé sous le signe du “double” cette année. Il répond à l’équation (1+1) > 2 ou “un plus un égale bien plus que deux”, selon Antoine Pickels, le directeur artistique du festival. “Il y a beaucoup de propositions qui sont faites par des couples !” Il y a aussi des propositions qui font appel au spectateur comme s’il était un acteur en plus. C’est ainsi que certaines performances sont individuelles mais proposent aussi aux Bruxellois de participer d’une manière ou d’une autre. Ce festival se veut proche des gens, sous forme de jeux, de comédies musicales, de danses mais aussi de performances en tous genres, celles que l’on n’a pas l’habitude de voir. De quoi vous rafraîchir les idées et vous positionner en tant que specta(c)teur de ce festival. INFOS PRATIQUES: Cie THOR TROUBLE #11 (1+1) > 2 Du 7 au 11 juillet Au Studio Thor (49 rue Saint-Josse, 1210 Bruxelles) et aux alentours www.trouble.brussels