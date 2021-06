Bientôt un resto inclusif à Bruxelles grâce à l’asbl Happycurien - Financez ce projet avec... Lumière sur une asbl qui prône l’inclusion des personnes en situation de handicap dont le slogan est “Capable Autrement”. Happycurien est un projet culinaire et socio-culturel inclusif. A la base, il s’agit du rêve de Laurence Gourgues-Roelandt, co-présidente de l’asbl du même nom et maman de Tom, 11 ans, porteur de trisomie 21. Son rêve est devenu réalité grâce au soutien d’une équipe multidisciplinaire où chacun met ses compétences au service de l’inclusion. Cette équipe compte des parrains et marraines comme le Top chef Mallory Gabsi ou la comédienne et humoriste Karen De Paduwa. Ensemble, ils organisent un événement gourmand au profit d’Happycurien. Au programme de cet événement hors du commun: un menu concocté par le demi-finaliste belge de Top Chef 2020, Mallory Gabsi, qui sera épaulé par le Chef Joël Geismar (El Camion) et Greg Gervy. L’animation de cet événement hors du commun a été confiée à deux personnes très investies au sein de l’association en tant que parrain et marraine: l’inénarrable Eric Boschman et la pétillante Karen De Paduwa. Ce “Happycurien in the Sky” se déroulera le mercredi 23 juin à partir de 14 heures sur la Place des Martyrs à 1000 Bruxelles. Les places sont limitées et en vente au prix de 399€, comprenant le livre “Cuisine comme Malou” de Mallory Gabsi. Envie d’en savoir plus ? Oui mais de quoi s’agit-il exactement ? Comment ça va se passer ? Quel est le menu du jour ? A quoi serviront les bénéfices de cet événement ? Rendez-vous dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin pour en savoir plus. Karen De Paduwa et Mallory Gabsi, 2 parrains impliqués et heureux de faire partie du projet, nous en parlent avec passion et bonne humeur au micro de Julie VanH. Alors ? Qu’attendez-vous pour commander ? INFOS PRATIQUES: Quoi? “Happycurien in the Sky” Quand? Le mercredi 23 juin à partir de 14h00 Où? Place des Martyrs - 1000 Bruxelles Qui? Mallory Gabsi et son équipe d’Happycuriens Combien? 399€/place + livre “Cuisine comme Malou” Pourquoi? Pour montrer qu’une société plus inclusive est possible! Plus d’infos sur https://www.happycurien.be/ !