Berchem-Sainte-Agathe en fête!

Le jeudi, certains en profitent déjà pour faire la fête et appelle ça: le jeudredi! Alors, prenons un peu d’avance pour parler des nombreuses festivités du weekend! Direction Berchem-Sainte-Agathe pour la grande kermesse de la rentrée qui démarre ce 1er septembre.

Programme:

Ouverture officielle en fanfare ce samedi!

A 10h30 : départ de la salle communale des fêtes. Ambiance musicale assurée par le Berchem’s Music Band.

Animations de rue

De 12h à 15h : Wiewieneke sur son triporteur, dit le " Napoléon chantant ".

De 15h à 17h : les Bûûmdroegers du Meyboom et leur fanfare : folklore bruxellois assuré !

Historiquement, ces valeureux porteurs de l’arbre récupéré dans la forêt de Soignes à l’aube du 9 août, veille de la Saint-Laurent, sillonnent ensuite les communes de Schaerbeek, Saint-Josse-Ten-Noode et Bruxelles. Ils rejoignent, peu avant 16h30, le quartier en contrebas des anciens Bas-Fonds. Ils procèdent alors, sous les encouragements de la foule, à la plantation de l’arbre, peu avant l’heure fatidique de 17h.

Les Poepedroegers, Mamy, Victor and Co : défilé des géants bruxellois accompagnés des géants Victor et Charlotte de Berchem.

Bal aux lampions

A partir de 19h30, à l’extérieur de la Salle des fêtes.

Buffet et concert d’Elia Fragione on Stage (trio de jazz).

Avis aux fans de Milou, Rex ou encore Rintintin, un festival leur est dédié sur toute une journée entière!!!

Dimanche 10h-17h: Le Dog’s Festival

10h Ouverture du Dog’s Village et des inscriptions du concours canin (possibilité de préinscription par mail via l’adresse de contact ci-dessous*)

11h Démonstration de la Brigade Canine

12h Démonstration d’Agility et, toute la journée, possibilité de s’initier à ce sport

13h30 Concours canin en trois catégories, plus le " coup de cœur "

15h Départ de la promenade dans notre belle commune

16h30 Drink de l’amitié offert aux participants du Dog’s Festival

Pendant ce temps-là, dans le village, vous retrouverez :

De nombreux stands déjà présents l’année passée, ainsi que de nouveaux participants tels que : une vétérinaire physiothérapeute le Dr François ; un graveur de médaille C. Blondiau ; différentes boutiques de broderie, de fabrications artisanales diverses, de matériel de randonnée canine de M. L.Vilain ; notre toiletteuse Popsy ; différentes associations : Médiation animale (Carpe Canem), de protection et de défense de lévriers espagnols (Amour de Galgos et Mi Amigo Galgo), l’ASBL Souki, l’ASBL Rollsdog, une comportementaliste de l’ association Canidées, l’Ecole des Eperonniers- Mercelis de cours de soins animaliers, une personne pratiquant le massage animalier avec des produits naturels, le club d’Agility CKCJJ qui fera la démonstration du programme …

Vous pourrez immortaliser cette belle journée avec votre compagnon dans notre studio photo professionnel sur place.

Une tombola adultes et enfants au profit des lévriers espagnols ravira les plus chanceux..

Un bar dans le CCJ, vous permettra de vous désaltérer.

Quelques surprises pour vous donner l’envie de nous rendre visite.

INFOS PRATIQUES:

Dog’s festival: https://berchem.brussels/fr/evenements/programme-dogs-festival-2018/

Berchem en fête: https://berchem.brussels/fr/evenements/festivites-grande-kermesse/