Battles de danse à De Brouckère!

Vous souvenez-vous du clip de Run DMC intitulé "It's Like That" dans lequel 2 groupes de danseurs s’affrontent sur des sonorités endiablées?

C’est à peu de choses près ce que vous verrez dans les rues de Bruxelles cet été!

À partir du 3 juillet, c’est ce mercredi, des " battles " de danse sont organisées sur la place De Brouckère.

Notez le rendez-vous: de 18h à 20h chaque mercredi soir en juillet et en août, des pros de la danse s’affronteront pour faire le show et vous montrer leurs talents en hip-hop freestyle.

Ces démonstrations sont gratuites et seront suivies d’ateliers à destination des jeunes, pour les sensibiliser aux valeurs transmises par les arts urbains.

En fait, ces spectacles sont une sorte de prélude au 10e édition Festival Détours qui met en lumière les arts urbains et se tiendra, lui, du 18 au 24 septembre. Durant 7 jours, créations en danse urbaine, musique et performance se succéderont dans différents lieux culturels et places publiques de la capitale.

Il s’agit de la quatrième édition de ces battles hebdomadaires durant l’été à Bruxelles.



INFOS PRATIQUES:

Festival Détours 2019

Du 18 sept. 2019 au 24 sept. 2019

http://www.detoursfestival.be/