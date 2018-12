Avez-vous votre Happy Pass?

Si vous hésitez encore entre différentes soirées le soir du Nouvel An, je vous propose de ne pas choisir: allez où vous voulez avec le Happy Pass!

Pour les sorteurs curieux de découvrir la vie nocturne de notre capitale, Happy Brussels propose un pass donnant accès à de nombreuses soirées du nouvel an 2019. Mais ce n’est pas tout: il donne aussi accès à des bars, des lieux insolites, ou encore l’Atomium, pour ne citer qu’eux.

La nuit bruxelloise sous toutes ses facettes

Depuis 5 ans, le pass Happy Brussels offre une occasion unique de découvrir toutes les

facettes de la nuit " made in Brussels " pour la nouvelle année. De l’architecture remarquable de la Galerie Horta à l’atmosphère feutrée du Sounds Jazz Club, en passant par les incontournables Fuse et Bloody Louis, les soirées proposées se déroulent dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale.

De jour comme de nuit

Outre l’accès à une dizaine de soirées de nouvel an, le pass Happy Brussels contient de quoi compléter le séjour de riches activités diurnes. En effet, Happy Brussels donnent tous les bons plans en matière de bars et de lieux insolites où entamer la fête. Il comprend également une entrée pour une séance au choix au Cinéma Galeries. Pour couronner le tout, le pass offre un accès à l’Atomium, le géant architectural incontournable, symbole de la capitale de l’Europe ainsi qu’à deux expositions exclusives sur le thème de la musique et du clubbing.

Les expositions

Revolutions : Records and Rebels 1966-1970 à l’ING Art Center.

Une odyssée qui vous plonge dans les idéaux, les aspirations, les utopies et les soifs de liberté de la fin des sixties mais aussi le militantisme et les manifestations antiestablishment.

Ces révolutions culturelles, sociales, artistiques et technologiques, toutes survenues entre 1966 et 1970, ont influencé nos modes de vie actuels et impactent encore aujourd’hui la manière dont nous envisageons l’avenir.

Alors? On fait quoi le 31/12? Ebauche de réponse avec notre invité ci-dessous! Nicolas Forton de Boups.com répond à nos questions.

INFOS PRATIQUES:

Prix: 59,80 euros

http://www.happybrussels.com/