Avez-vous déjà entendu parler de “Vroem’ekes”?

​​​​​​​Vroem’ekes, c’est la solution idéale pour les gourmands bruxellois qui n’arrivent pas à se décider quant au choix d’un bon resto!

Avec les grandes vacances et les belles soirées d’été, on s’est dit qu’il était temps de casser la routine. Fini la soirée traditionnelle au resto où l’on cherche une place de parking pendant 15 minutes, on s’installe, le serveur est débordé et votre entrecôte arrive à point alors que vous l’aimez saignante.

Avec Vroem’ekes, embarquez pour une nocturne gourmande à bord de "Zaza", un mini-bus des sixties! C’est là au Parc du Cinquantenaire que démarre votre voyage gustatif.

Au programme: 3 lieux qui vous proposent un plat à déguster accompagné d’un accord vin, le tout entrecoupé de balades dans Bruxelles en Van VW et la découverte de cultivateurs citadins .

L’expérience culinaire vous emmène dans des restos qui privilégient les produits de qualité et de saison avec un brin de " je ne sais quoi " qui le rend vachement sympa. 7 places, une belle tablée conviviale et un chauffeur qui vous guidera. La balade se donne en FR/ NL et EN simultanément.

Vous voulez réserver votre place?

Vérifiez les disponibilités sur le calendrier et réservez la quantité de places souhaitées en complétant notre formulaire. Une fois que vous avez procédé au paiement, un email de confirmation avec tous les détails vous est envoyé. Vous souhaitez privatiser une nocturne gourmande un autre soir que le mardi? C’est possible! Contactez Vroem’ekes!

INFOS PRATIQUES:

Mardi de 18:45 à 23:00

7 places par tour

Prix: 80 euros par personne

Résa: 0473550680

https://vroumekes.com/une-nocturne-gourmande/